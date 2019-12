Simona Ventura conquista Netflix (per la seconda volta)

Simona Ventura, dopo aver citato se stessa nell’esilarante video promozionale de La Casa di Carta, è tornata a collaborare con Netflix per il lancio del film d’animazione Klaus.

Klaus è un cartone animato prodotto in Spagna (proprio come La Casa di Carta, ma anche Elite, Vis A Vis, Le Ragazze Del Centralino e Alto Mare) ed è già disponibile su Netflix. Per il lancio italiano, come già anticipato, è stata chiamata Simona Ventura.

Nel video promo si vede una Ventura tornare bambina mentre scrive una letterina a Babbo Natale.

“Caro Klaus, per dimostrarti quanto sono brava il regalo te lo faccio io. Ho messo una buona parola per farti giocare nella mia squadra del cuore. Ti vedrei bene come fantasista perché diciamocelo, chi ha più fantasia di te? E non dirmi che sei troppo vecchio, sai come la penso: crederci sempre arrendersi mai!”

Caro Klaus, questo Natale vorrei un film capace di farmi tornare bambina. 🎅🏻 🎄 #Klaus #Netflix pic.twitter.com/1LDiHIpWg5 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) December 12, 2019

Simona Ventura per Klaus

Klaus nasce dalla mente del co-creatore di Cattivissimo Me, Sergio Pablos, che ebbe per la prima volta l’idea del progetto nel 2010. Il film animato è stato prodotto interamente a Madrid e la trama su Netflix è breve ma significativa: “Un postino egocentrico stringe un’improbabile amicizia con un giocattolaio solitario, riportando la gioia in una città fredda e cupa che ne ha disperatamente bisogno“.