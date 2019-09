Simona Ventura parla del suo periodo buio: “Venivo considerata un problema, ho pensato di mollare, mi sentivo in apnea”

Simona Ventura – chiuso il recente Festival di Castrocaro che l’ha vista presidente di giuria – è pronta a buttarsi a capofitto in una nuova avventura televisiva su Rai Due fra La Domenica Ventura, Il Collegio e la nuova edizione di The Voice Of Italy.

Intervistata dal Corriere della Sera, Super Simo ha parlato del suo periodo buio e di quando si sentiva considerata un problema e non più una risorsa.

«Ero andata in apnea. Non mi apprezzavo, non avevo più fiducia in me stessa. Non avevo più il coraggio di rischiare. Io, che ho sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo, non venivo considerata una risorsa ma un problema. Si preferiva scegliere personalità più gestibili. E piano piano mi chiudevo in un angolo. Ho pensato di mollare. Quando esci dal giro è difficile rientrare. Ci hanno anche provato in molti a mettermi i bastoni tra le ruote: sono sempre stato un personaggio che divide, ma la gente ha captato quanto ho sofferto e ha capito che sono stata leale e non ho mai giocato sporco. Avevo un piano B, aprire un ristorante. Anche ora ho un piano B, aiuta sempre nella vita. Ora per esempio ho aperto una mia società di produzione e magari sarà il mio futuro. Una cosa è certa: io non mollo mai. I miei detrattori mi devono abbattere».

Se la Ventura è tornata in carreggiata dopo la parentesi de L’Isola dei Famosi, lo deve esclusivamente a Maria De Filippi che l’ha voluta prima a Selfie Le Cose Cambiano, poi ad Amici ed infine a Temptation Island Vip.

«Ho lasciato a Mediaset una persona come Maria De Filippi che mi ha aiutato tanto. Le sarò sempre grata. La Fascino (la sua società di produzione) mi ha valorizzato in questi anni, ma per me era tempo di cambiare. Erano dispiaciuti che me ne andassi, ma hanno capito le mie esigenze, il mio bisogno di rimettermi in gioco. La Rai è complicata, ma ha un grande senso di appartenenza che mi mancava tanto. C’è un forte spirito di squadra e la squadra è più importante del singolo. E la passione per la squadra viene dalla mia cultura sportiva».

Ora tutti gli occhi saranno puntati su La Domenica Ventura, che debutterà questa domenica alle 12:00 su Rai Due.