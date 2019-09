Simona Ventura interviene sul caso ‘Pamela Prati’ e fa una confessione sulla Perriciolo e la Michelazzo

Ieri sera a Non è l’Arena è intervenuta anche Simona Ventura sul caso di Mark Caltagirone. Super Simo ha difeso Pamela Prati ed ha fatto una confessione. Eliana Michelezzo e Pamela Perricciolo avrebbero contattato anche la Ventura per fare dei post su Instagram.

“Pamela per me è una persona speciale. Lei mi aveva parlato di questo suo amore. Voleva che io fossi la sua testimone. Le ho detto che con Amici e Temptation Island Vip forse non ci sarei stata. Non ho mai creduto nella sua malafede. – ha continuato Simona Ventura – Ho creduto molto alla sua buona fede. Quando ho visto il programma della Sciarelli ho capito che esisteva un sistema di questo tipo. La Perricciolo e la Michelazzo mi avevano contattato perché volevano che io facessi dei post su Instagram. Io ho passato tutto ad Alberto che lavora con me. Mi hanno contattato quando ero in un momento particolare, quando mi ero lasciata con il mio compagno con il quale sono stata 8 anni. È stato un caso? Non saprei. Io penso che Pamela Debba circondarsi di donne che amano le donne”.

Pamelona potrebbe aver creduto alle due ex amiche o essere stata loro complice, resta il fatto che è andata in tv a piangere per due bambini che non ha mai avuto e questo fa paura.

