Simona Ventura lancia il suo nuovo programma (…ma si dimentica di Barbara d’Urso?)

Simona Ventura questa domenica debutterà al timone del programma sportivo La Domenica Ventura che andrà in onda su Rai Due a mezzogiorno (al posto del compianto Mezzogiorno in Famiglia di Adriana Volpe) e per annunciarlo ha realizzato un’intervista esclusiva al settimanale Chi, in cui parla del suo ritorno in Rai.

Super Simo ha anche specificato che il titolo della trasmissione, La Domenica Ventura, non gioca con il significato del suo cognome (‘ventura’ ovvero ‘prossima’), bensì è un omaggio proprio a se stessa. Quando il giornalista le ha infatti sottolineato “Intanto lei ha una trasmissione che porta il suo nome“, Simona ha risposto:

“Sì, La Domenica Ventura che non è la ‘domenica prossima’ ed è una cosa molto, molto bella, solo il maestro Maurizio Costanzo ce l’ha”.

In che senso che SOLO il maestro Maurizio Costanzo ha una trasmissione che porta il suo nome?

Ehm…

Dimenticanza o velata frecciatina?