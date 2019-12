Simona Ventura svela perché il pubblico la ama e perché all’epoca lasciò la Rai

Il pubblico di Simona Ventura la ama e la supporta da decenni e la conduttrice – intervistata da Peter Gomez a La Confessione – ha provato a spiegarne i motivi.

Sul banco dell’intervista anche una domanda sulle motivazioni che la spinsero a lasciare la Rai per Sky.

“Sono andata a Sky, ero esasperata dalla situazione che c’era in Rai in quel momento. Non riuscivo più ad essere libera intellettualmente. Il direttore di allora, Liofredi voleva imporre la sua linea ed ho capito che non era conforme alla linea della rete. Quello stesso anno sono andati via Santoro e anche X Factor. Il mondo della tv è spietato tanto quasi la società di oggi”.