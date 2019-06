Simona Ventura parla del suo futuro in Rai. Dove la vedremo dopo The Voice Of Italy?

Simona Ventura è tornata in Rai per la conduzione di The Voice Of Italy ed al momento nel suo futuro non c’è nessun altro programma pronto, per questo motivo era circolato il suo nome anche in un ipotetica doppia conduzione del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini. La notizia al momento è stata smentita, pare infatti che Simona resterà felicemente in Rai, dove è tornata dopo circa un decennio.

“E’ come se il tempo si fosse fermato, ho avvertito vibrazioni positive e mi sono sentita a casa fin da subito. The Voice Of Italy è il mio piccolo gioiello e sono pienamente soddisfatta dei risultati che ho raggiunto assieme a Morgan, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno. Ho trovato su Rai Due la stessa atmosfera e lo stesso spirito di squadra che avevo lasciato. Abbiamo portato musica che non è furba e ammiccante, questo ci ha premiati. The Voice è andato in onda per ultimo nella stagione dei talent e non era proprio facile arrivare dopo tutti e fare una cosa nuova in una rete generalista. The Voice ha riunito le famiglie con leggerezza. Siamo riusciti a creare qualcosa di unico”.

Il nome di Simona Ventura era stato accostato anche a L’Isola dei Famosi, ma pare che il reality show resterà su Canale Cinque con Alessia Marcuzzi. Stesso discorso per Pechino Express, che sembrerebbe essere confermato a Costantino Della Gherardesca, come confermato da Super Simo fra le pagine del settimanale Nuovo.

“Anche se il mio nome continua a circolare per Pechino Express, non credo che sarò io a condurlo. Tutti mi chiedono, invece, di tornare a fare Quelli che il calcio. Vedremo…”.

Il futuro in Rai di Simona Ventura sarà quindi Quelli che il calcio? Una cosa è certa: se ha lasciato Mediaset e Temptation Island Vip per Rai Due nel piatto offerto da Carlo Freccero non c’era solo The Voice Of Italy, quindi è solo una questione di tempo.