Simona Ventura svela il significato di ‘Sdi beh le leiba’ e racconta un segreto sull’ospitata di Gaga

Ieri sera Simona Ventura era al Padova Pride Village per ritirare il premio “Persona LGBT dell’Anno”. Gli organizzatori hanno omaggiato Super Simo con uno dei suoi filmati più iconici, quello dell’ospitata di Lady Gaga.

La Mona nazionale ha finalmente svelato il significato dell’epico ‘Sdi beh le leiba‘. La conduttrice di The Voice ha anche rivelato un aneddoto sull’ospitata di Lady Gaga, che pare fosse in ritardo a Quelli che il Calcio.

“Se c’è o no questo tour? Mi pare che lei abbia fatto più di un tour. Vi devo dire che mentre partiva Poker Face lei era ancora in taxi. Allora io cercavo di mantenere la calma, però non ero molto calma. Questi ballerini hanno fatto di tutto, hanno ballato per un quarto d’ora ed erano sudatissimi. Poi è entrata lei direttamente dal taxi. Io ragazzi mi emoziono raramente, ma in quell’occasione è successo. Questa donna adesso è diventata un’artista mondialmente riconosciuta. Io sono stata la prima e unica ad averla in Italia. Da noi in Italia non siamo più riusciti ad acciuffarla. Per me è stata una grande emozione, lei è carismatica a mille.

Cosa significa Sdi beh de leiba? No, non è una parola in codice, diciamo che le ha portato molto fortuna. Ero andata nel pallone, ho provato a parlare in inglese, ma non mi ricordavo una mazza.”