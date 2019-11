Simona Ventura torna a Mediaset (per un giorno)

A inizio anno Simona Ventura ha lasciato Mediaset per firmare un contratto con Rai Due che le ha affidato la conduzione di The Voice Of Italy, de La Domenica Ventura (ora semplicemente Settimana Ventura) ed anche de Il Collegio di cui è una delle due voci narranti insieme ad Eric Alexander.

“Quando sono tornata in Rai mi sono sentita benissimo, come se il tempo si fosse fermato, ho avvertito vibrazioni positive e mi sono sentita a casa fin da subito”.

Con Carlo Freccero fuori dai giochi non sappiamo se Super Simo nel 2020 tornerà con The Voice Of Italy o con un altro programma, l’unica certezza è che sabato prossimo tornerà a Mediaset (per un giorno) per presenziare a Verissimo di Silvia Toffanin come ospite d’onore.

Simona Ventura andrà dalla Toffanin per parlare dell’uscita del suo nuovo libro, Codice Ventura e dell’imminente matrimonio con il compagno Giovanni Terzi.

Oltre lei da Silvia ci saranno anche Benji e Fede, l’attore Francesco Scianna e Daniele Bossari.