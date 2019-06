Simone Coppi ha denunciato Eliana Michelazzo.

Il colpo di scena della soap opera Pratiful non è avvenuto durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso (dove Eliana Michelazzo ha effettivamente “incontrato” in collegamento il suo Simone Coppi) bensì nel magazine svizzero Schweizer Illustrierte a cui Stephan Weiler (che ha interpretato inconsapevolmente per 10 anni il ruolo di Simone Coppi) ha rilasciato un’intervista.

Il magazine ha chiesto a Stephan come fosse venuto a conoscenza dell’esistenza della combriccola Michelazzo – Perricciolo e della sua reazione alla scoperta di Simone Coppi.

“All’inizio pensavo fosse un brutto scherzo, ho improvvisamente ricevuto chiamate e messaggi da un numero sconosciuto italiano. Era un giornalista che mi ha spiegato cosa era successo in Italia e mi ha inviato alcuni link di stampa italiana che parlavano del caso. E’ stato allora che ho improvvisamente realizzato la gravità. Non mi sarei mai aspettato che qualcuno rubasse le mie foto per tali scopi. Ho intrapreso un’azione legale contro Eliana Michelazzo perché dire di avere una relazione con me è una bugia. Al momento non so chi è la vittima e chi l’autore di questo, io so solo di essere innocente”.

E ancora:

“Ho deciso di confrontarmi ed incontrare la signora Michelazzo, il dibattito si svolgerà a Live Non è la d’Urso (l’intervista è antecedente alla puntata ma ne sono venuto a conoscenza solo ora, ndr). Sono curioso di sapere cosa mi dirà questa persona. La mia compagna Maria mi sostiene ed è curiosa quanto me di capire cosa c’è dietro. Questo scandalo non ha gravato il nostro splendido rapporto”.

Eliana denunciata dall’uomo con cui per 10 anni (così sostiene) ha fatto l’amore virtuale.