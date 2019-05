L’uomo che per 10 anni Eliana Michelazzo ha spacciato per Simone Coppi è Stephan Weiler, Mister Svizzera 2008

Stephan Weiler non ha fatto in tempo a vincere il titolo di Mister Schweiz (Mister Svizzera) che l’anno dopo si è immediatamente ritrovato sposato ed accasato con una romana uscita dalla trasmissione di Uomini e Donne. E’ successo davvero.

Dal 2009, infatti, Eliana Michelazzo si “è sentita sposata” virtualmente con Simone Coppi, un magistrato antimafia minorile interpretato (inconsapevolmente) da Stephan Weiler, vincitore dell’edizione 2008 del titolo di Mister Svizzera.

Stephan Weiler, essendo in Svizzera un volto noto, ha molteplici foto online e la sua identità è stata facilmente rintracciabile tramite una ricerca d’immagini su Google. Ricerca che la stessa Eliana Michelazzo vorrebbe farci credere di non aver mai fatto in 10 anni.

Come dimostrato dal filmato di Live Non è la d’Urso (che potete recuperare premendo qua) tutte le immagini che Eliana Michelazzo caricava su Instagram menzionandolo con dediche d’amore appartenevano al modello svizzero: erano fotogrammi ripresi da video da lui pubblicati.

Eliana ovviamente tutt’ora interpreta il il ruolo della vittima, ma purtroppo per lei sono rimasti in pochi a crederle. La stessa Pamela Perricciolo a Il Fatto Quotidiano ha ammesso che la lei era a conoscenza di tutto

“Come nasce Simone Coppi? Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi […] è venuta ad entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista”.

La soap continua…

A #noneladurso le foto di Simone Coppi: ecco chi ha inconsapevolmente interpretato il ruolo del “marito” di Eliana Michelazzo.https://t.co/SYyyIgJIAy — Mediaset Play (@MediasetPlay) 29 maggio 2019

In effetti Simone Coppi ha tutta la faccia di un magistrato antimafia minorile #noneladurso pic.twitter.com/nXxETmNPJC — LamiaOmoironia (@sarosensei) 29 maggio 2019