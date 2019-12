Sindaco di Cascina contro la Polizia: “Siete una massa di fin**chi” – l’accusa del comandante

Ancora una volta il comune di Cascina viene accostato alla parola ‘omofobia’. In passato la sindaca Susanna Ceccardi (della Lega Nord ) si è scagliata contro le Unioni Civili, adesso che è stata eletta al Parlamento Europeo il sindaco è Dario Rollo (appoggiato dalla Lega Nord ), che in questi giorni è al centro di una polemica.

Il comandante della Municipale di Cascina, Paolo Migliorini, ha dichiarato che Rollo gli avrebbe detto che quelli della Polizia Municipale sono “una massa di fino**hi“.

«Assoluta mancanza di dialogo, è quello che contesta Migliorini. Anzi in occasione di una riunione ufficiale fra i responsabili delle macrostrutture del Comune nel luglio scorso, da lui stesso presieduta, ed alla presenza di alcuni esponenti della giunta e del consiglio comunale, sempre a causa del mancato rilascio dei famosi pareri “in deroga a leggi e regolamenti” per l’installazione di pubblicità altrimenti abusiva, il vice sindaco Rollo mi apostrofava pesantemente col dito puntato pronunciando la frase “Certo, perché tutti voi della Polizia Municipale siete una massa di fin**chi! Ne avete sempre una da dire!” (frase denunciata da Migliorini alla procura della repubblica come insulto a Pubblico ufficiale, ndr) fra gli astanti muti e attoniti. – si legge su Cascina Notizie – Lasciai immediatamente la riunione. Ma non solo. Durante una successiva riunione con tutto il personale della P.M., in occasione della presentazione di una nuova assessore, a precisa domanda di un collega, confermò pubblicamente di avere detto quella frase diffamatoria e omofoba, ma ben lungi da lui scusarsi o giustificarsi in alcun modo, anzi rincarando la dose».