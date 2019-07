La Sirenetta il film: svelato il nome dell’attore che ha sostenuto il provino per il ruolo di Re Tritone

La Disney è all’opera sul Live Action de La Sirenetta e se il ruolo di Ariel è stato affidato all’attrice Halle Bailey, i ruoli degli altri protagonisti sono tutt’ora un mistero nonostante circolino online parecchi nomi.

L’ultimo attore che avrebbe sostenuto il provino per il ruolo di Re Tritone sarebbe lo spagnolo Javier Bardem, come sostenuto da DeadLine. Bardem ha un curriculum di tutto rispetto ed ha pure vinto un premio Oscar un decennio fa come attore non protagonista per il film Non è un paese per vecchi.

E se Re Tritone potrebbe essere Javier Bardem, il ruolo di Ursula è conteso fra la cantante Lizzo e l’attrice Melissa McCarthy, mentre Harry Styles potrebbe interpretare il Principe Eric.

Gli unici ruoli ufficializzati sono quelli di Ariel (interpretata da Halle Bailey), il pesce Flounder (doppiato da Jacob Tremblay) ed il gabbiano Scuttle (doppiato dalla rapper Awkwafina).





