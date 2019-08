La Sirenetta: a novembre il musical televisivo della Disney – ecco chi interpreterà Arial e Ursula

Per i fan de La Sirenetta (io sono in prima fila, ovviamente!) questi mesi sono super elettrizzanti perché oltre alla realizzazione del film cinematografico con Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Melissa McCarthy in quello di Ursula e Harry Styles in quello di Eric, arriverà anche il musical televisivo realizzato dalla ABC, rete della Disney. Il musical tv andrà in onda il prossimo 5 novembre e conterrà sia i brani del film d’animazione originale, sia qualche canzone della versione di Broadway.

Il cast, secondo Variety, sarà così formato: l’attrice Auli’i Cravalho (famosa per aver doppiato Moana nel cartone animato Oceania) sarà Ariel, Queen Latifah sarà Ursula, mentre Shaggy interpreterà il granchio Sebastian.

Per la seconda volta Ariel è interpretata da una ragazza non-bianca, come invece è nel celebre cartone animato: Auli’i Cravalho è infatti nata in Hawaii ed ha origini portoricane.

Io così mentre aspetto le prime polemiche:

