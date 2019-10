La Sirenetta: svelato l’attore che potrebbe interpretare Sebastian

Il Live Action de La Sirenetta si fa sempre più vicino e se da tempo sappiamo che Halle Bailey interpreterà Ariel e Melissa McCarthy sarà Ursula, è ancora un mistero su chi vestirà i panni degli altri protagonisti.

Dopo il no incassato da Harry Styles per il ruolo del Principe Eric, la Disney pare abbia fatto il provino a due attori e sembra che tra loro ci sia il fortunato: secondo Deadline i due che avrebbero sostenuto il provino per il ruolo sarebbero Cameron Cuffe e Jonah Hauer-King. Il primo è conosciuto per aver recitato nella serie Krypton, mentre il secondo ha recitato in Postcards from London e A Dog’s Way Home.

Nella giornata di oggi, invece, è uscito anche il nome dell’attore che potrebbe prestare la voce al granchio Sebastian: Daveed Diggs, visto in qualche episodio di Unbreakable Kimmy Schmidt.

Non vedo l’ora di andare al cinema.