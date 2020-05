Sirius ha un account su una nota app di incontri? Sul profilo anche una foto dopo la doccia

La storia tra Sirius e Gemma Galgani continua a far discutere e a regalare ascolti record a Uomini e Donne. Tina Cipollari non crede alla buona fede del 26enne, così come la maggior parte del pubblico da casa, lui però in una recente intervista ha assicurato di essere sincero e di non vedere l’ora di poter stare più vicino alla dama di Torino.

“A lei tengo sul serio. Mia mamma e mia nonna sono felici per me, a loro importa solo della mia serenità. Non sono venuto qui a prendere in giro nessuno, sono autentico, così coem sono autentiche le mie emozioni per Gemma. Penso e spero di aver catturato la sua attenzione iniziando a corteggiarla con discrezione e rispetto, e piano piano facendole capire che tutto ciò che scrivevo era sincero. Chiacchierare è ormai diventato spontaneo, tanto da riuscire a leggere nei suoi occhi ciò che si aspetta da me ed è per questo che continuo a ripeterle che io ci sono e sono lì per lei. Io per Gemma nutro un forte rispetto, quindi quando arriverà il giorno in cui potremo stare più vicini, sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forti le mani, condividendo insieme tutti i momenti che ci hanno portati al nostro vero primo appuntamento”.

Oggi però è arrivato un colpo di scena, una lettrice di IsaeChia ha scovato il presunto profilo Tinder di Nicola Vivarelli. Sulla nota app di incontri infatti c’è un account con alcune foto del bel toscano (anche una fatta dopo la doccia).



Devo aggiungere altro?

