Sirius, Nicola Vivarelli, parla la sua agenzia: “Non sapevamo nulla, ma gli abbiamo chiesto di rimuoverci…”

In pochi credono che Sirius sia realmente interessato a Gemma Galgani. Diversi telespettatori di Uomini e Donne hanno sentito puzza di business quando hanno visto la bio dell’account Instagram di Nicola Vivarelli. Sul profilo del ragazzo infatti c’era il nome di una nota agenzia di spettacolo, ma poche ore dopo la messa in onda della puntata di U&D in cui Nicola ha fatto il suo ingresso non c’era più traccia della ‘social art agency’ nella bio del bell’ufficiale.

Il motivo di questa modifica l’ha spiegato Fabio Filiziano, il titolare dell’agenzia di Sirius in un’intervista rilasciata a FanPage.

“Sì, lo seguo da tempo per qualche lavoretto da modello, qualche shooting o qualche rivista. Nicola fa un altro lavoro, è un ufficiale di marina. A questi lavoretti si dedica nel tempo libero perché è un bel ragazzo. Gliel’abbiamo chiesto noi di modificare la bio quando abbiamo cominciato a ricevere i messaggi di chi sosteneva che ci fosse l’agenzia dietro la decisione di corteggiare Gemma. Non è vero, non sapevamo che sarebbe andato a Uomini e Donne. È una cosa che ha scelto di fare Nicola da solo. È ancora iscritto all’agenzia comunque, ha un contratto che riguarda la moda ma che non è di esclusiva dell’immagine”.

Fabio ha anche assicurato che Nicola è realmente interessato a Gemma.

“Lo prendevo in giro perché da qualche mese aveva cominciato a interessarsi a Gemma Galgani. Era dispiaciuto per il modo in cui veniva trattata, diceva che gli trasmetteva un senso di sicurezza. Ma mai avrei pensato facesse il casting per partecipare a Uomini e Donne. Quando l’ho visto, sono rimasto sorpreso io stesso. Cosa dice di Gemma? Mi ha detto che desiderava conoscerla e scoprire com’è, e che gli sta piacendo. Vuole che questa conoscenza vada avanti. Si è perfino infastidito per gli attacchi che Tina Cipollari ha rivolto a Gemma, è molto protettivo. Mi ha detto ‘Voglio proteggerla come se fosse mia, non mi piace che la gente la attacchi in quel modo perché lei non lo merita’. Sembrerà anche strano ma è così”.

Quindi Sirius vuole una storia con la Galgani?