Sirius, Nicola Vivarelli, ecco cosa emerge sulla sua vita privata: “Quello che non ha detto a Uomini e Donne…”

Sirius finalmente si è mostrato a Gemma Galgani, che ieri durante Uomini e Donne ha scoperto che l’uomo misterioso con cui ha chattato per settimane non era un fake. Il corteggiatore 26enne della dama del Trono Over lavora alla Carnival Cruise come deck officer, ma in trasmissione non ha detto un altro particolare della sua vita privata. Controllando il suo profilo Instagram (passato in poche ore da 3.000 a 14.000 follower), la redazione di FanPage ha scoperto che il ragazzo dice di essere un “modello e brand promoter” e che sembrerebbe essere iscritto ad un’agenzia.

“Quello che non ha detto in tv – ma che è facilmente verificabile leggendo la bio che compare sul suo profilo Instagram – è che oltre a essere terzo ufficiale della marina mercantile, Nicola è iscritto a un’agenzia di modelli e influencer. Lui stesso si descrive come un modello e utilizza una mail di contatto con il dominio dell’agenzia alla quale sarebbe iscritto”.

In realtà la cosa non era sfuggita nemmeno ai telespettatori di Uomini e Donne.

Ecco a voi SIRIUS che fa già parte di un’agenzia, e Gemma ce casca pure. #uominiedonne pic.twitter.com/EW7chL02Qq — tuttobenissimo (@tuttobenissimo) May 4, 2020

In queste ore però Sirius ha modificato la sua bio su Instagram ed ha cancellato le informazioni sull’agenzia di cui pare faccia parte. Il mistero si infittisce.

B!tches secondo voi Sirius è davvero interessato a Gems?