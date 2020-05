Sirius potrebbe corteggiare Valentina oltre a Gemma? La risposta di Nicola Vivarelli

Sirius ha stregato Gemma Galgani, che sembra davvero cotta e lo dimostra con la sua gelosia ogni volta che dalle scale di Uomini e Donne scendono delle pretendenti per il bell’ufficiale di Marina (mercantile). In studio anche Valentina Autiero ha dichiarato di essere interessata al 26enne e ovviamente Gems non l’ha presa bene. Ma Nicola corteggerebbe la dama? A rispondere è proprio lui in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

“Corteggiare Valentina? Assolutamente no. Non sarei a corteggiare Gemma se mi piacesse una personalità come Valentina. Io adesso sto pensando a Gemma. Penso e spero di aver catturato la sua attenzione iniziando a corteggiarla con discrezione e rispetto, e piano piano facendole capire che tutto ciò che scrivevo era sincero. – continua Sirius – Chiacchierare è ormai diventato spontaneo, tanto da riuscire a leggere nei suoi occhi ciò che si aspetta da me ed è per questo che continuo a ripeterle che io ci sono e sono lì per lei.

Io per Gemma nutro un forte rispetto, quindi quando arriverà il giorno in cui potremo stare più vicini, sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forti le mani, condividendo insieme tutti i momenti che ci hanno portati al nostro vero primo appuntamento. Credo che per adesso parlare di amore sia prematuro, per quanto ci siamo molto avvicinati e siamo l’uno nei pensieri dell’altra”.