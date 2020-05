Sirius, spunta un vecchio profilo di Nicola Vivarelli con foto svestito e strane dichiarazioni: “Sono gay”

Nella puntata del ritorno di Uomini e Donne nella sua veste classica, Sirius ha incontrato Gemma Galgani ed ha svelato così la sua identità. Ieri ho pubblicato in un articolo il profilo ufficiale di Nicola Vivarelli, ma poco fa Deianira Marzano ha lanciato uno scoop. Pare infatti che il bel 26enne abbia un altro account Instagram, che ha smesso di usare 6 anni fa.

“Questo corteggiatore della Galgani prima aveva un altro profilo Instagram. Adesso ne ha fatto uno dove sta tutto bene con la divisa. Tra l’altro ci sono anche dei commenti del suo migliore amico e fanno capire come lui stia prendendo poco sul serio questo corteggiamento.Tra le foto di questo profilo noi abbiamo trovato questa”.

In questo profilo ci sono diverse foto di Sirius con i muscoli in bella vista e anche qualcosa di più bislacco. Sotto ad alcuni scatti Nicola ha usato gli hashtag ‘gay’, ‘gay pride’, ma anche ‘finocchio’ (stendiamo un velo pietoso). Come se non bastasse in un commento ha proprio scritto ‘Io sono gay’. A me più che un mezzo coming out (come qualcuno sostiene su Twitter) sembra un’ironia stupida tra ragazzini.

Nel dubbio ho un consiglio per Gemma…



Sirius forse è gay,da un suo vecchio profilo #uominiedonne pic.twitter.com/JKm0BhsKXC — Smiler (@bibi78216577) May 5, 2020

💣Schock a #uominiedonne, il nuovo corteggiatore di #GemmaGalgani, #Sirius, è omosessuale? Spunta una foto sul web. Scoperto un vecchio profilo, guardate gli hashtag 📸Continua a seguirci su #Instagram per altri contenuti #TRASH (https://t.co/uyFBQ6g8Ha) pic.twitter.com/ZSJQ5nn7z2 — The Trash Insider (@TheTrashInsider) May 5, 2020

Nicola pubblicava foto di questo livello su Instagram e ora parla di volgarità? Patetico e Falso! #uominiedonne pic.twitter.com/aSl4W3GzeS — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) May 5, 2020

Nicola Vivarelli: le foto del vecchio profilo.

Visualizza questo post su Instagram #top#fisico#fitness#palestra#gym#uomo#man#bodybuilding#allenamento Un post condiviso da Nicola Vivarelli (@nicolavivarelli) in data: 1 Giu 2013 alle ore 1:24 PDT