Skam Italia: occhi puntati su Rocco Fasano

Rocco Fasano nasce nel 1993 in Basilicata, spostandosi poi a Roma dove intraprende gli studi alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università La Sapienza (stessa scelta del collega Federico Cesari, che interpreta Martino in Skam Italia), diplomandosi poi al conservatorio in pianoforte e canto lirico.

In contemporanea ha portato avanti anche la sua carriera da modello, prima del grande successo con Skam Italia, infatti, Rocco Fasano ha posato per vari artisti e preso parte a numerosi video musicali, molti dei quali senza filtri e senza veli. L’attore ha infatti confessato di non provare vergogna. Il primo video risale a 5 anni fa, postato proprio da Rocco stesso sul suo canale YouTube. È un monologo, Mordred’s Lament. Due anni fa, Rocco è nuovamente protagonista di un video, stavolta musicale: si tratta del brano Take Me Home. L’anno scorso, invece, ha fatto Midnight.

Infine durante la quarantena ha partecipato al video di Lowlow, Mondo Sommerso.

Un’altra grande collaborazione di Rocco Fasano è stata con Janet Pagliarini con cui ha recitato nel cortometraggio Shirley and Baby nel quale interpreta Daniel, un ragazzo travestito che si fa chiamare Shirley e si prostituisce.

Rocco Fasano in Skam Italia

Se nella versione originale di Skam il personaggio di Even appare solo nella terza stagione, il regista Ludovico Bessegato ha invertito e nel remake italiano Niccolò (interpretato proprio da Rocco Fasano) è il co-protagonista, insieme a Federico Cesari della seconda stagione che affronta tematiche come coming out, scoperta e accettazione di se stessi, disturbi mentali e amore adolescenziale.

Rocco sembra aver stretto ottimi rapporti con il cast di Skam Italia, diventato ormai una vera e propria famiglia. Pochi giorni fa una fan ha incontrato Rocco e Federico in un pub romano

Rocco però non è soltanto legato al cast italiano. Infatti, si è incontrato diverse volte con Maxence Danet-Fauvel, che nel remake francese interpreta Eliott, ovvero il nostro Niccolò.

Infine, ecco Rocco e Federico in compagnia di Henrik Holm, che nella serie originale norvegese è Even (Niccolò)

Questo articolo è stato scritto da Benedetta Stangoni.