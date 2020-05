Skam Italia: la Sana della versione norvegese scrive un messaggio alla “nostra” Sana interpretata da Beatrice Bruschi

Ogni versione di Skam ha la “sua” protagonista musulmana ed anche in quella italiana (proprio come nell’originale norvegese) la ragazza in questione si chiama Sana. Un nome che ha portato fortuna a Beatrice Bruschi che la interpreta da un paio di anni (nonostante non sia musulmana nella vita di tutti i giorni).

L’interpretazione della Bruschi è piaciuta pure alla “vera” Sana della versione norvegese dato che via Instagram si è congratulata con lei:

“Voglio congratularmi con Skam Italia per aver annunciato finalmente la quarta stagione. Beatrice Bruschi devo dire che il lavoro che stai facendo è incredibile, sono orgogliosa di te. L’uscita della quarta stagione in Italia è la miglior cosa che potesse accadere. […] Vi ringrazio per avermi invitato sul set a vedere il duro lavoro che avete fatto per farlo accadere. Sumaya Abdel Qader ciò che stai facendo per la comunità è grande. Sono orgogliosa di tutta la squadra”.

Al contrario della Bruschi però, la “vera Sana” (ovvero Iman Meskini) è realmente musulmana, porta il velo anche nella vita quotidiana e nonostante la giovanissima età è già felicemente sposata.