Skioffi dopo l’eliminazione da Amici torna in tv e Roberta Bruzzone lo asfalta

Nei mesi scorsi Skioffi è stato al centro di una polemica per i testi di alcuni suoi vecchi brani, in particolare Yolandi. Tra le tante frasi incriminate ci sono:

“Le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi”, “Non parlare brutta c*gna”, “Non mi hai mai voluto dare il cu**, ora me lo prendo io” e “scopro che qui dentro non sono l’unico ca**o, che tr**a, lurida put**na zitta, affoga e sbo**o dentro la tua bara, così almeno al tuo funerale di sicuro ti sentirai a casa”.

Sabato il rapper è stato eliminato dalla scuola di Amici e domenica sera è stato ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, per parlare del suo addio al talent di Maria De Filippi.

“Io ero arrabbiato con la mia squadra. C’è stato un litigio con la capo squadra e anche con gli altri ragazzi. Io non mi sentivo più stimolato da almeno una settimana ad Amici. C’è stato una sorta di processo ad Amici, io ho spiegato il mio punto di vista. Io ho scritto quel pezzo non per giustificare il femminicidio. Io ho chiesto scusa in lacrime. Quello che ho scritto in quella canzone è orrendo. Oggi non lo riscriverei. Mi ero immedesimato in uno psicopatico. Ero giovane e irresponsabile”.

A Roberta Bruzzone non sono bastate le giustificazioni di Skioffi ed è partita all’attacco.

“Che la musica oggi la possano fare tutti ce ne siamo accorti. Lei si è scusato dicendo che si è immedesimato in uno psicopatico. Posso dirle? Io analizzo psicopatici da venti anni e lei ci è riuscito molto bene. Esprimo che evidentemente lei ha un certo talento! Il testo di questa canzone si commenta da solo, io non ci tornerei sopra. Il testo è terrificante e io, che purtroppo di questo genere di omicidi me ne occupo, le posso dire che è verosimile ed è quello che accade davvero. Per questo le dico, complimenti accidenti, lei ha una capacità creativa per certi aspetti davvero inquietante”.

