Amici, il rapper Skioffi travolto da una polemica

«Per quale motivo un artista di fama mondiale di nome Tarantino può uccidere donne nei film, sparargli alle gambe e lasciarle per terra? Perché lui sì e io no?». Dopo il suo appello una decina di adolescenti mi ha contattata su Instagram per difendere i testi del loro beniamino, accusandomi di essere «una testa di cazzo» e di «non avere nemmeno un neurone funzionante» e spiegandomi di non aver capito che la ragazza del video Yolandi non viene uccisa così a caso, viene uccisa perché ha tradito. Per finire, uno di loro ha invitato tutti i fan di Skioffi ad attaccarmi in quanto autrice del pezzo con l’hashtag #Nontoccateskioffim****a”.