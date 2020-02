Sky spoilera il vincitore di Sanremo: ecco chi ha vinto il 70^ Festival

Sono le 1:49 di notte del 9 febbraio e durante un aggiornamento su Sky Tg24 è apparso in onda il nome del vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

“Festival di Sanremo, vince Diodato”

Questa è la scritta apparsa in tv in sovraimpressione.

Vi ricordo che i giornalisti sanno già chi ha vinto il Festival di Sanremo, anche se avrebbero l’obbligo di non dirlo fino all’annuncio televisivo.

Ma ormai il danno è fatto.