Rocco Siffredi risponde alla polemica di Sofia Viscardi sul gioco ‘Bombi o Passi’

Qualche settimana fa Rocco Siffredi ha realizzato una diretta su Twitch in collaborazione con altri YouTuber ed ha giocato al gioco virale ‘Bombi o Passi‘.

Fra le protagoniste del ‘Bombi o Passi Siffredi Edition‘ anche Sofia Viscardi, che non ha però preso bene l’esser stata citata nel gioco. Secondo la YouTuber, infatti, è inaccettabile come tutt’oggi sia ritenuto normale “che i corpi delle donne vengano usati per l’intrattenimento maschile“.

A distanza di tempo, ecco la risposta di Rocco:

“Se io avessi risposto alla domanda del gioco ‘passi o bombi’ – che io neanche conoscevo – ‘no, passo’, cioè poverine.. Era una cosa divertente. Una che scrive ‘Mi sento offesa’ senza neanche mettere il mio nome perché voleva far finta di essere posizionata più in alto. Ma insomma, la mia domanda è: se al posto di Siffredi ci fosse stato Totti o Borghi a fare sto gioco, sono curioso di sapere se si sarebbe sentita offesa. Erano 13 ragazze, solo 1 si è offesa? Mi sembra un po’ strano, dai. O le altre sono così facili oppure mi viene da pensare che tutto fa brodo nel mondo della visibilità. Ti giuro ho pensato ‘Questo è il classico gioco divertente che si inventano gli YouTuber’, non stavo neanche pensare al sesso. Secondo me ogni tanto è più fuori luogo parlare che non parlare. La strumentalizzazione del corpo femminile c’era forse ad inizio del p*rno, ora non ha senso parlarne”.

Ecco il video:

Come già scritto nello scorso articolo c’è però da precisare che, per quanto il discorso di Sofia Viscardi possa essere applaudito, il gioco ‘Bombi o Passi?‘ non è rivolto esclusivamente al pubblico maschile, online è possibile trovare anche centinaia di versioni con i ragazzi esposti come oggetto del desiderio.