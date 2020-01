“Sono sola e senza soldi, mi aiuta la Caritas. Mi hanno rifiutata a Sanremo 2020” – lo sfogo di una nota cantante

Nulla è per sempre, nemmeno il successo e sono sempre di più i personaggi famosi che finiscono in miseria. Nei salotti di Barbara d’Urso sono passati decine di artisti in difficoltà, da Alvaro Vitali a Maurizio Ferrini. C’è anche una nota cantante che ha confessato a Il Messaggero di non passarsela proprio bene e si tratta di Gerardina Trovato.

La cantante ha rivelato che aveva anche cercato di partecipare a Sanremo 2020.

“Alla commissione di Sanremo 2020 ho fatto ascoltare ventiquattro canzoni. Tutte quelle che ho scritto durante questo periodo difficile della mia vita. Ma non ne è stata scelta nemmeno una. Parlavano di quello che mi è successo negli ultimi anni. Ho vissuto cose terribili. E ancora non ne sono uscita. Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto. Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo”.

Gerardina ha raccontato la sua difficile situazione, dal rapporto travagliato con la madre alla complicata condizione economica.

“Ho finito tutti i soldi che avevo e sono costretta a chiedere aiuto a mia madre. Lei però non vuole aiutarmi, perché dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi». Quando è morto mio papà, nel 2006, io già non me la passavo bene. Mia mamma mi liquidò con 50 mila euro, facendomi credere che l’eredità fosse tutta lì. Quei soldi erano la mia unica fonte di sostentamento e, non guadagnando più, con gli anni sono finiti. Ora che lei non vuole aiutarmi devo chiedere aiuto agli estranei, ma chi presta del denaro poi lo rivuole.

Adesso sono tornata nella mia Sicilia, a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Sono stata costretta a vendere la mia casa a Roma, non avendo soldi. Qui vivo in affitto, ma i debiti si accumulano. La Caritas mi dà 80 euro al mese: troppo pochi per mangiare, pagare l’affitto e affrontare le varie spese.

Caterina Caselli mi ha dato i soldi per pagare l’affitto di casa, altrimenti sarei finita per strada. Adesso sono finiti anche quelli”.

Con tutti i reality, i talent e gli show per vecchie glorie che ci sono, mi auguro che qualcuno chiami la Trovato e le dia una mano.