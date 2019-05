Soldi di Mahmood – la bellissima versione per non udenti (VIDEO)

Dopo la parodia in salsa gay e la versione in ucraino, su You Tube sta spopolando il video di Soldi di Mahmood nella lingua dei segni internazionale.

Hanneke de Raaff è l’interprete che con i segni e la sua straordinaria espressività è riuscita a incantare il pubblico di qualsiasi tipo, non soltanto i non udenti.

Molte delle mie b!tches mi avevano consigliato la visione di questa clip e devo ringraziarle, davvero un bellissimo video.

La versione per i non udenti di “Soldi” sembra una bellissima danza ed la cosa più bella che possiate vedere oggi pic.twitter.com/EBBi5VLjUR — SternocleidomastoiLeo (@Devosceglierlo) 19 maggio 2019

#Eurovision 2019, grande successo per “Soldi” di Mahmood!

Ma la versione per NON UDENTI, eseguita nel linguaggio dei segni internazionale dall’olandese Hanneke de Raaff, è forse ancora più travolgente dell’originale!

Video 👉 https://t.co/uaXoh2pD8b#ESC19 #soldi @Mahmood_Music pic.twitter.com/MUEuv45Udp — Museo del Risparmio (@MdR_Torino) 23 maggio 2019

Per i miei amici non udenti! https://t.co/sXIcl5uEjB — Giocala (@GGiocala) 25 maggio 2019

Mahmood, Soldi – testo

In periferia fa molto caldo

Mamma stai tranquilla sto arrivando

Te la prenderai per un bugiardo

Ti sembrava amore ma era altro

Beve champagne sotto Ramadan

Alla TV danno Jackie Chan

Fuma narghilè mi chiede come va

Mi chiede come va, come va, come va

Sai già come va, come va, come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Pensavi solo ai soldi, soldi

Come se avessi avuto soldi, soldi

Dimmi se ti manco o te ne fotti, fotti

Mi chiedevi come va, come va, come va

Adesso come va, come va, come va

Ciò che devi dire non l’hai detto

Tradire è una pallottola nel petto

Prendi tutta la tua carità

Menti a casa ma lo sai che lo sa

Su una sedia lei mi chiederà

Mi chiede come va, come va, come va

Sai già come va, come va, come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Ho capito in un secondo che tu da me

Volevi solo soldi

Come se avessi avuto soldi, soldi

Prima mi parlavi fino a tardi, tardi

Mi chiedevi come va, come va, come va

Adesso come va, come va, come va

Waladi waladi habibi ta3ala hina

Mi dicevi giocando giocando con aria fiera

Waladi waladi habibi sembrava vera

La voglia, la voglia di tornare come prima

Io da te non ho voluto soldi

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Volevi solo soldi, soldi

Come se avessi avuto soldi, soldi

Lasci la città ma nessuno lo sa

Ieri eri qua ora dove sei, papà

Mi chiedi come va, come va, come va

Sai già come va, come va, come va