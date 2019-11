TikTok – ex Musical.ly – conta 2 milioni di iscritti solo in Italia e permette di guadagnare soldi non solamente a chi ha milioni e milioni di follower al seguito. I più famosi su TikTok arrivano a guadagnare cifre da capogiro per la condivisione di un solo contenuto ed è evidente che la piattaforma è destinata a crescere ancora, soprattutto nella generazione Z (nati dal 1995 in poi). Non solo i famosi possono guadagnare, però, considerato che esiste un modo di fare soldi con TikTok solamente collezionando le gemme. Il regolamento è pubblicato sul social stesso e spiega come guadagnare su TikTok soldi.

TikTok soldi: ecco cosa fare per guadagnare tramite gemme sulla piattaforma

Come guadagnare su TikTok raccogliendo gemme? La regola di base è una: invitare quanta più gente possibile a iscriversi sul social. A ognuno degli iscritti che effettua un invito corrisponde un codice assegnato all’invitato. Questi dovrà, al momento dell’iscrizione, inserirlo nella piattaforma. I nuovi utenti a cui si raccomanda TikTok devono:

non essere già iscritti, ovvero risultare esistenti su TikTok;

non aver già usato un altro codice per registrarsi sull’app;

essere maggiorenni;

risiedere legalmente in Italia.

Il regolamento TikTok permette l’iscrizione fino a un massimo di 10 nuovi utenti se un nuovo utente, entro 10 giorni dalla ricezione del codice, scarica TikTok. In seguito al download deve registrarsi avendo cura di inserire il codice. A quel punto l’utente che ha inviato il codice riceverà un premio in denaro di 5 €. Ad aggiungersi a questo un altro modo per guadagnare su TikTok prevede che il nuovo utente, dopo la registrazioni, guardi per oltre 10 minuti video su TikTok ogni giorno per tre giorni (un tempo di visione totale di 30 minuti); a quel punto l’utente che ha inviato il codice riceve un ulteriore premio di 2,50 €.

Come guadagnare con TikTok: cosa fare per ottenere gemme

Ognuno degli utenti con un profilo TikTok guadagna una serie di punti bonus a seconda delle attività che fa sulla piattaforma. Ciò che fa guadagnare rubini è quanto segue (attività di fidelizzazione o missioni):

leggere il regolamento (100 Rubini);

condividere la pagina della campagna su almeno una piattaforma di social media che non sia Tik Tok (100 Rubini);

visualizzare video per almeno 1 minuto al giorno (200 Rubini);

visualizzare video per almeno 3 minuti al giorno (300 Rubini);

visualizzare video per almeno 10 minuti al giorno (500 Rubini);

pubblicare un video al giorno (500 Rubini);

accedere giornalmente alla pagina TikTokTag (guadagno minimo di 10 Rubini a seconda del numero di volte in cui la pagina viene controllata ogni settimana).

FONTE | Webboh.it