Faida social tra Soleil ed Elena Santarelli: “Hater invidiosa e frustrata”

Alberto Dandolo ha duramente attaccato Soleil Sorge in un post Instagram e tra i tantissimi commenti c’era anche quello di Elena Santarelli.

“A me preoccupa di più chi la segue”.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha prima risposto al post del giornalista di Dagospia.

“1. La foto è vecchia, chiamasi ‘ricordi’; 2. Fuga? Sapete che avevo programmato questo viaggio da tempo ed ero qui anche prima della chiusura delle frontiere; 3. È una pandemia globale. Siamo tutti in quarantena; 4. La ragazzina potrebbe spiegarti che il punto G non si trova sul fondoschiena. Triste il bisogno di riferimenti sessuali provenienti solo dal subconscio; 5. Ma soprattutto lui ha tradotto male. Ho scritto: ‘Distanze sociali? È una vita che mi preparo per affrontarle’”

Un post pieno di errori e si percepisce tanta frustrazione. Non è la prima volta che si scaglia contro di me, si tratta di un hater. Ci sono persone ignoranti come lui che spargono odio”.