Soleil svela il vero motivo della crisi con Jeremias Rodriguez

La scorsa settimana il settimanale Chi ha annunciato la crisi tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini la causa di questa crisi sarebbe stata una terza persona, una tronista di Uomini e Donne, amica del fratello di Belen.

In un’intervista rilasciata proprio a Chi, Soleil e Jeremias hanno svelato il vero motivo del loto litigio. Pare che tutto sia nato dal costume troppo trasparente di lei.

“Se abbiamo discusso a causa di una tronista? Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro: lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare. Avevamo torto entrambi”

“Non mi piaceva il contesto. Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti. Prometto che se litighiamo, smetto di seguirla sui social, ma non vado via di casa, dormiamo insieme lo stesso.”