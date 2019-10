Soleil Sorge nel cast di Pechino Express (ma senza Jeremias)

Dopo che vi ho annunciato in esclusiva che Enzo Miccio sarà probabilmente uno dei concorrenti della prossima edizione di Pechino Express, oggi 361 Magazine ha svelato che nel programma di Rai Due ci sarà anche Soleil Sorge.

Secondo il portale l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe partecipare al reality insieme ad un ragazzo noto per essere amico di diversi “vip”.

“Soleil Stasi nel cast di Pechino Express. – si legge su 361 Magazine – Si aggiunge un’altra concorrente al programma di Rai Due. Alla conduzione ci sarà Costantino Della Gerardesca, che ha appena terminato le riprese di “Celebrity hunted“.”

Amata, odiata, Soleil riesce sempre a far parlare di sé e quindi è perfetta per uno programma come Pechino Express, gli autori hanno fatto un ottima scelta.



Pechino Express 2020 – da Soleil a Enzo Miccio, il possibile cast

Ignazio Moser e il cugino Moreno

Asia Argento e Vera Gemma

Giucas Casella e la compagna Valeria

Marco Berry

Dayane Mello ed un’ex Madre Natura

Nicole Rossi

Max Giusti

Enzo Miccio con il fidanzato Laurent

Soleil Sorge e l’amico dei vip

