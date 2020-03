Soleil scansa la quarantena volando nei Caraibi: “Il virus non è mortale, mica è la peste. Troppo allarmismo” (VIDEO)

Soleil Sorge, il giorno prima della quarantena forzata della regione Lombardia, è partita da Milano con un aereo per raggiungere Punta Cana nella Repubblica Dominicana.

Come testimoniato dalla Sorge su Instagram, nessuno all’aeroporto di Milano le ha fatto problemi per lasciare la città e solo una volta arrivata nella Repubblica Dominicana gli addetti hanno verificato che non avesse nessun sintomo del CoronaVirus (come se solo chi avesse i sintomi – tosse e febbre – fosse contagioso).

“Di allarmismo ce n’è già abbastanza nel mondo, ci hanno fatto partire tranquillamente e quando siamo arrivati ci hanno testato i sintomi, ad ogni modo hanno verificato che non avessimo nessun sintomo di questo virus e ci hanno lasciato andare tranquillamente e quindi eccoci qui”.

Soleil Sorge ha poi confessato di aver saputo della quarantena forzata solo una volta arrivata ai Caraibi:

“Siamo venuti a sapere della situazione in Italia solo una volta arrivati qua a Punta Cana e sono mortificata perché non abbiamo un metodo per curare persone che possono essere afflitte da una pandemia. […] il virus non è mortale e colpisce – nel due terzi dei casi – persone fra gli 80 e i 90 anni”.

Soleil ha poi continuato con la disinformazione:

“La situazione è molto grave, ma non tanto quanto questo panico sociale in cui andiamo a svuotare supermercati e ci chiudiamo in casa come se ci fosse la peste fuori o addirittura aggredire altre persone verbalmente e fisicamente per la stessa nostra paura”.

E ancora:

“La verità è che tutti questi controlli, limiti, leggi e cose nuove sono solo fatti per controllare la situazione e delimitarla nelle zone più rischiose, ma soprattutto per evitare il contagio eccessivo perché non siamo in grado di evitare di tossirci l’uno addosso all’altro. E per questo giustamente i governi devono prevenire questa cosa, non perché è una piaga mortale e state tutti per scoppiare”.

Ed infine:

“Pensate se fossimo in guerra come i nostri nonni hanno vissuto o se ci fosse una piaga pesante come ce ne son state nella storia. Questa è la nostra reazione”.

La domanda ora è solo una: considerando che la quarantena della Lombardia durerà fino al 3 aprile, cosa farà una volta terminata la sua vacanza a Punta Cana?

Nel dubbio nella Repubblica Dominicana sono stati trovati due casi di CoronaVirus: un turista italiano (il paziente zero) ed una turista canadese.