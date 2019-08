Sonia Grotto: ecco chi è la donna di cui parlano tutti e che avrà bloccato anche te

Vi ricordate di Perla Tiziana, la fan di Salvini che l’anno scorso bloccava tutti su Twitter? Bene, quest’anno abbiamo una nuova bloccatrice seriale, Sonia Grotto. Di questa donna misteriosa hanno parlato i TG, ma anche agenzie di stampa come Adnkronos e tutti si chiedono chi sia e come mai abbia bloccato decine di migliaia di persone.

Sonia Grotto risulta essere iscritta a Twitter dal 2011, ha scritto ben 400.000 tweet, è una tifosa del Milan e una fan sfegatata di Matteo Salvini. Alcuni sostengono che sia riuscita a bloccare tutto il popolo di Twitter con qualche app, che permetterebbe di bloccare tutti e decidere di selezionare solo pochi utenti da sbloccare, evitando così segnalazioni e possibili censure.

Una cosa è certa, sia Sonia Grotto che Perla Tiziana sono fan del foodblogger (Capitan Coniglio) e questo la dice lunga.

Ma uno sarà libero di fare ciò che vuole in casa sua o deve rendere conto agli odiatori seriali che attaccano in branco ?

Secondo me #SoniaGrotto è la moglie di Mark Caltagirone pic.twitter.com/6opxIdkG3Z

Chi è #SoniaGrotto ?

È il classico esempio del sovranismo : blocca tutti (compresa me che nemmeno so chi sia) , erigendo muri per costruirsi il suo angolo di Twitter ideale

