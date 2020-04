Sophie di Geordie Shore si mostra struccata e senza extension ed è irriconoscibile

In quarantena non può avere il barbiere il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, figuriamoci i tipi di Geordie Shore.

E ne sa qualcosa Sophie Kasaei che per la prima volta nella sua vita (da quando è famosa, of course) ha deciso di togliersi le sue lunghissime extensions, passando da così:

Visualizza questo post su Instagram Savage Un post condiviso da Sophie Kasaei (@sophiekasaei_) in data: 6 Apr 2020 alle ore 11:10 PDT

A così:

Sophie Kasaei fa parte del cast storico di Geordie Shore prendendo parte alle prime sette edizioni ed alla diciannovesima, partecipando in tutto a 120 episodi.