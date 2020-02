La sorella di Clizia Incorvaia tenta di difenderla dalle frasi sui pentiti di mafia e Buscetta, ma peggiora la situazione (VIDEO)

Durante l’ennesimo e violento attacco verbale nei confronti di Andrea Denver, Clizia Incorvaia gli ha dato della femminuccia ed ha rincarato la dose tirando in ballo Buscella e i pentiti di mafia.

“Sei un Buscetta. Sei un pentito. Io non parlo con i pentiti”.

Parole orrende, che – fortunatamente – non sono piaciute nemmeno agli autori del programma, che si sono scordati i microfoni accesi.

Oggi però è arrivata la difesa della sorella di Clizia, Micol, che con un filtro osceno ha cercato di mettere una toppa sul buco, ma non ha ottenuto il risultato sperato. Sui social Micol è stata attaccata per le sue parole ed ha rimosso poco dopo le storie in cui difendeva Clizia.

“Credo sia doveroso difendere mia sorella da tutte le cattiverie irripetibili e da tutte le accuse infondate che sono state mosse nei suoi riguardi nelle ultime 12 ore. Trovo che sia allucinante che un modo di dire di utilizzo comune nell’italiano corrente, quindi a livello internazionale, sia stato letto da parte sua come un inneggiare alla mafia. Ragazzi ma sul serio? Ma sul serio? Gente che parla di prendere provvedimenti seri, gente che parla di squalifiche. Ragazzi, ma ripigliatevi. Lei sicuramente ha avuto una reazione spropositata e questo nessuno lo mette in dubbio, io sono d’accordo con voi. Ma prima di puntare il dito, possiamo anche realizzare un attimo la situazione che loro stanno vivendo? La situazione di cattività forzata in cui sono costretti a vivere? A stretto contatto con la loro anima più profonda, con i loro sentimenti, con emozioni, frustrazioni, rabbie represse”.

Buscetta fa parte dell’italiano corrente e quindi a livello internazionale? Allora credo che la Toscana sia stata recentemente teletrasportata su Marte, perché io non ho mai sentito dire “sei un Buscetta” e a Firenze non usiamo mai la frase “sei un pentito” come se fosse un’offesa. Quello che ha detto Clizia merita serissimi provvedimenti. Punto.

Nel 2020 gli unici a utilizzare PENTITO come offesa sono i siciliani mafiosi cara sorella di Clizia, nessun modo di dire internazionale solo tanta ignoranza che non può trovare spazio in TV #gfvip https://t.co/Eai9uZj3sq — 🎀Là_giù 🌈 (@sisterable) February 23, 2020