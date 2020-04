La sorella di Giulia De Lellis sbotta e risponde agli attacchi: ecco perché supporta Iannone

Ieri sera Veronica, la sorella di Giulia De Lellis ha scritto un commento sotto ad un post di Andrea Iannone, scatenando una polemica sui social tra le Bimbe della vulcanologa.

Oggi Veroniqueen ha risposto con classe agli attacchi delle fan di Giuliona.

“Sia chiaro che ho una vita molto piena, soprattutto soddisfacente perché ho scelto a 32 anni di essere mamma! Non ho 16 anni e quindi è solo un ripiego. Questo per dirvi che se in quarantena ve state a rompe il ca**o, meditate sulla vostra vita e non sulla mia”.

Regina Veronica…



Con un like ad un commento, la Queen ha anche fatto capire come mai continua ad avere buoni rapporti con Andrea Iannone. Evidentemente nonostante la De Lellis abbia deciso di lasciare Iannone per tornare con il protagonista di Le Corna Stanno Bene su Tutto, Veronica non vuole tagliare i ponti con il pilota, che fino a poche settimane fa stava con lei, sua figlia e suo marito.

Veronica mette like a questo commento.

Ricorda:

Prima la felicità di tua sorella,poi tutto il resto.Baci #damellis pic.twitter.com/TBhCltg6Hw — francesca (@frances15558983) April 2, 2020

Il fatto è che Veronica non ha messo like a Iannone solo al ultimo post dove ci sta metterlo, ma anche a altri post precedenti dove Iannone mandava frecciatine a Giulia . Quindi basta attaccare le fan damellis che non sono stupide 👋👋👋 #damellis — tana (@tana33327460) April 2, 2020