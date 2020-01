La sorella di Oscar Branzani smaschera Eleonora Rocchini: dalla tresca con Luca Daffrè alla storia con il ragazzo della cognata

Lo scorso novembre Dalila Branzani ed Eleonora Rocchini hanno dato il via ad una catfight trash all’ennesima potenza. Botte, sputi in faccia, minacce e querele, questi erano gli ingredienti della lite via social tra le due ex cognate.

Ieri sera la sorella di Oscar Branzani è tornata all’attacco ed ha fatto nuove rivelazioni su Eleonora. Dalila ha svelato che tra la Rocchini e Luca Daffrè ci sarebbe stato un flirt.

“Tu dici che hai lasciato Oscar ma lui si è allontanato da te quando, ancora a luglio, era uscito un articolo su di te e Luca Daffrè. Luca, scusami se ti nomino, ma purtroppo tu ci sei stato nella nostra vita anche se solo per un attimo fugace. Tu ti sentivi con lui, giuravi che non ti eri mai sentita e io sono stata la prima a scoprire questa cosa, poi sono usciti degli articoli, abbiamo cercato di calmare gli animi, hai giurato che non ti sentivi più e dopo qualche giorno ancora c’era lui che ti chiamava. […] Ad oggi abbiamo saputo che tu con Luca ti sei vista, non mi ricordo se a Milano, e vi siete baciati! Oscar allora si è un po’ allontanato, ha cominciato a capire un po’ di cose. Ora tu mi potrai dire: “Io l’ho fatto perché Oscar mi tradiva”… amore mio, quando l’hai trovato Oscar che ti tradiva? Tu lo facevi credere a tutti. Si sarà potuto sentire con un paio di ragazze, ha sbagliato e io sono stata la prima a litigare con lui, ma tu l’avevi perdonato e ci sei stata insieme per un altro anno! Oggi dirlo è inutile perché se non l’hai lasciato all’epoca si vede che stare con Oscar, anche se si era sentito con due ragazze, ti stava bene!”

Dalila ha poi raccontato di come è stata ingannata dal suo ex Nunzio e da Eleonora, che avrebbero iniziato a frequentarsi senza dirle nulla. Insomma b!tches, in attesa delle faide calabresi di C’è Posta Per Te, fatevi andare bene questo drammone tra ex cognate.

“Hai fatto una cosa schifosa. La cosa più brutta non è che sei uscita con Nunzio, perché qua ci si può innamorare di tutti, però dobbiamo ammettere che è una cosa insana, non è una cosa normale e quindi è normale che le persone la pensino così e pensino sia un gesto brutto. A questo punto tu, per far accettare questa situazione da tutti e per uscirne pulita, avresti dovuto semplicemente dire la verità: “Guardate, la situazione è questa… purtroppo io non so fermarmi. Dalila, è successo questo, mi puoi perdonare?” e invece no! Tu mi hai convinta che Oscar si comportasse male nei tuoi riguardi, mi hai fatta più volte litigare con Oscar e ti sei infatuata di Nunzio ad agosto, ad Ibiza, in una vacanza nella quale dovevo esserci anche io! […] Quando poi siete tornati […] Io ho fatto un incidente con te e Nunzio quando non dovevo nemmeno esserci.

Tu sei voluta andare per forza a ballare dicendo: “Nunzio vuole andare, facciamogli compagnia!” […] Tu per gelosia mi hai trascinata lì. […] tutto quello che dicevi io lo facevo, perché ti volevo bene, eri la mia piccolina. Tu non ti sei mai sentita in colpa per questa cosa. […] Mi sono fatta Natale e Capodanno a casa, da sola con la mia famiglia, senza amici, senza festeggiare e invece tu sei venuta qua a zompettare, a divertiti, a baciarti con Nunzio nei locali e, nel momento in cui le perso ti vedono, fanno dei video e dicono che questa cosa è insana ed è brutta da vedere, tu ti offendi e cosa fai? I video contro di noi? Senza un minimo di rispetto, senza un minimo di pudore, di dignità e di morale! […] Ma ti rendi conto che esiste il buon senso nella vita? Potevi gestire il tutto con un po’ di decoro, un po’ di rispetto, cosa che tu non hai nemmeno per te stessa.

Vai ad Ibiza e dici ad Oscar: “Dopo Ibiza voglio vederti, ne parliamo al ritorno“. Io decido di non partire, tu sei partita il 18 di agosto, serata in cui hai conosciuto Nunzio, serata in cui è iniziato tutto, vi siete baciati e avete dormito insieme. – ha continuato Dalila Branzani – Queste cose, ad oggi, mi sono state dette da delle persone che vi hanno visti ma, dato che poi c’è stato l’incidente e tutti mi hanno vista come stavo, non avevano il coraggio di venirmelo a dire. […] Tu però non ti sei fermata nemmeno lì, nonostante stavi ad Ibiza e ti sei fatta con lui 18,19 e 20, il 21 hai pubblicato una cosa (una foto che ritrae il numero 21, data particolarmente importante per i Branzini) […]

Quello era il vostro mesiversario quindi: tu hai conosciuto Nunzio, ti sei infatuata di Nunzio, sei stata con Nunzio e dopo 4 giorni metti la storia per Oscar. Il 30 agosto hai dichiarato ad Oscar che sei stata con Nunzio qui, dopo che io e te siamo uscite insieme per andare a ballare, tu sei andata in hotel che è di amici di mio fratello […] tu porti il mio ex lì sapendo che queste persone ti conoscono, conoscono mio fratello e ci metti la me**a in faccia così! Tu il 30 agosto vai a dormire con Nunzio e il 31 chiami Oscar dicendo che vuoi parlare con lui, vai a casa sua e stai con Oscar quindi in due giorni, due persone diverse.

Viva la serietà delle done serie e perbene. […] Arriva settembre […] e dici che le cose tra te e Oscar vanno meglio. […] Detto ciò, Oscar ha iniziato a sgamarti, mia mamma anche e io ero l’unica che andava contro di loro perché ti vedevo buona, ti volevo bene e per te avrei dato qualsiasi cosa. […] Tante persone mi dicevano ma “Eleonora e Nunzio li vedo troppo vicini” e io dicevo: “Scusa ma quello è il mio ex, abbiamo vissuto insieme, abbiamo fatto vacanze insieme, c’è comunque confidenza“. Io davanti agli occhi avevo tutto ma non lo volevo vedere perché per me era una cosa talmente assurda, talmente schifosa che era lontana da me.

Tu però mi tenevi buona perché ero l’unico punto che poteva congiungerti ancora a Napoli. – ha concluso la Branzani – Mi hai preso per c**o da agosto! Tu uscici con me e la sera ti ritiravi con Nunzio! Questa cosa mi fa pena perché mi chiedo: “Ma chi ho tenuto a casa mia?“”.