Pamela Prati Gate: parla sua sorella Maria, fra matrimonio e Mark Caltagirone

Pamela Prati in queste settimane è sulla bocca di tutti e ieri Dagospia ha contattato anche sua sorella Maria per avere un commento su questa vicenda fra matrimonio e Mark Caltagirone.

La donna è stata molto sbrigativa e si è limitata a dire:

“Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Siete stati i primi a fare queste indagini (parla di Dagospia, ndr) ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque. Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente. Se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.