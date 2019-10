Le sorelle Giudicessa ancora nei guai con la legge: questa volta l’hanno combinata davvero grossa

Alessandra e Valentina Giudicessa nel luglio 2018 sono state accusate di furto da una profumeria di Roma, mentre a febbraio sono state arrestate perché pare che il 13 dicembre 2018 abbiano rubato 18 abiti per un valore complessivo di quasi 5.000€.

Adesso le ‘gemelle soap opera’ sono finite nuovamente nei guai e sono state accusate di indebito utilizzo della carta di credito e furto aggravato. Stando a quello che riporta Il Messaggero, le donne si trovavano all’Eurospin in via dell’Acquafredda a Roma, quando una delle dure ha distratto un’anziana signora, permettendo all’altra di rovistare nella borsa della malcapitata e di rubare la sua carta di credito. Pare che uscite dal supermercato, le sorelle siano riuscite a spendere 1367 € in un solo pomeriggio. Dopo delle lunghe indagini, oggi la Polizia le ha formalmente accusate.

Se già il furto in profumeria e in un negozio di abbigliamento era grave, le Giudicessa si sono superate derubando una signora anziana.



Le sorelle Giudicessa e il furto in profumeria.