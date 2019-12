Sorellina e il Principe del Sogno torna in tv per le feste natalizie: quando vederla

Pier Silvio ci ha accontentati, dopo Fantaghirò e Desideria, Mediaset trasmetterà anche Sorellina e il Principe del Sogno. Come le altre favole anni 90, anche questa andrà in onda di mattina su Mediaset Extra.

B!tches, metterete la sveglia presto per vedere l’iconica Queen Valery nei panni dello spirito della fonte?

30 dicembre Mediaset Extra 07.15 1ª parte

30 dicembre Mediaset Extra 9:10 2ª parte

A voi non manca Valeria Marini nel ruolo dello Spirito della Fonte in Sorellina e il principe del sogno?

Dov’è la mia saga di Fantaghiró? E “Sorellina E Il Principe Del Sogno” con Valeria Marini come spirito della fonte? E sì, per me Natale vuol dire anche SELVAGGI, lo so, LO SO.

“Alisea, o Sorellina per i suoi fratelli, è una fanciulla che vive nella foresta insieme ai suoi 5 fratellini e alla madre gravemente malata. Una notte tempestosa, la giovane offre ospitalità ad un vecchio viandante che ha perduto la strada nel bosco. Ma l’uomo è in realtà un potente mago di nome Azaret, crudele e vendicativo, che si offre di “acquistare” Alisea in cambio di alcune monete d’argento. Ha infatti intenzione di condurla al suo castello e farne sua sposa. Il diniego della madre di Alisea scatena la furia del mago: con un incantesimo rapisce i bambini, e uccide la donna. Alisea, determinata a riunire la famiglia, parte alla volta della Valle Oscura, dove si trova il maniero di Azaret.

Nel frattempo, il Re del paese, Kurdock, torna da una lunga guerra e s’infuria nell’apprendere che suo figlio, il giovane Principe Demian, non ha mai preso in mano una spada, e che trascorre le sue giornate leggendo, scrivendo poesie e imparando a suonare la musica. Folle di rabbia, obbliga il giovane a svolgere un addestramento duro e faticoso, per renderlo il guerriero forte e sanguinario che vuole come erede. La Regina, Diomira, temendo per la vita del figlio, lo costringe a partire, per sottrarsi alle aspirazioni esaltate del padre.

Mentre fugge con una compagnia di saltimbanchi, incontra Alisea: la giovane, trovato il castello di Azaret, si era offerta come serva in cambio della vita dei fratelli, e alla prima occasione era fuggita con i bambini per raggiungere il Mondo Nuovo, un luogo dove regna solo la pace e dove nessun azione malvagia può essere commessa. Inseguiti dal mago, si erano separati, con la promessa di ritrovarsi a destinazione.

Ma Azaret aveva ben presto catturato i bambini, e ora era all’inseguimento di Alisea. Demian e Alisea, nel viaggio che compiono per sfuggire ai rispettivi inseguitori, si innamorano follemente e, presso una fonte magica, la cui acqua gode di mistici poteri, si giurano amore eterno, ma…”