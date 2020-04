Anche Sossio Aruta contro la vittoria di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto ha vinto il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma non tutti i suoi ex compagni d’avventura sono felici per lei.

A distanza di 24 ore dalle dure parole di Salvo Veneziano, anche Sossio Aruta – fra le pagine di SuperGuidaTv – si è scagliato contro la Madre Natura di Ciao Darwin, sottolineando come abbia vinto grazie ai fan del suo fidanzato Federico Rossi.

“Credo che mi abbiano penalizzato due cose: la prima è che sono arrivato dopo e quindi sai gli altri finalisti (Paolo e Paola, ndr) sono entrati l’8 gennaio, io invece sono arrivato a metà percorso e credo abbia influito. La seconda invece è che il Grande Fratello, così come altri reality, sono seguiti soprattutto dai giovani. Paola è la fidanzata di un cantante molto famoso (Fede, ndr) che ha molti followers. E quindi credo che questi motivi abbiano fatto la differenza, per cui al fotofinish mi hanno penalizzato”.

Nessuna parole dolce neanche nei confronti del secondo classificato, Paolo Ciavarro.

“Invece per quanto riguarda Paolo non mi sento inferiore. Non penso abbia fatto così tanto da meritare il secondo posto. Paolo è stato sempre nascosto. Come hanno detto tutti, ha fatto un percorso in ombra: zitto, muto, bravo, buono, insomma né carne né pesce. Ha un tipo di carattere che per quieto vivere, diceva di si a tutti”.

Insomma, anche senza dirlo esplicitamente, il Grande Fratello Vip per Sossio Aruta avrebbe dovuto vincerlo lui.

Ed infatti la sua faccia al momento della proclamazione di Paola Di Benedetto dice tutto: