Sossio nella notte continua a parlare del Coronavirus e risponde alle domande dei ragazzi

Ieri notte i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno continuato a parlare del Coronavirus ed hanno fatto qualche domanda a Sossio Aruta. Il napoletano ha ribadito che il problema per adesso riguarda il nord Italia ed ha aggiunto che a Milano molti portano le mascherine. Paola Di Benedetto e Sara Soldati si sono ricordate che proprio in questi giorni c’era la Milano Fashion Week e si sono chieste come il settore della moda abbia affrontato questa emergenza.

Mentre Sossio continuava a parlare, il GF l’ha richiamato “Sossio in magazzino“, probabilmente perché è meglio che non parli troppo di quello che sta succedendo fuori, soprattutto di tematiche così delicate, che però sono già state affrontate da un infettivologo ieri sera.

S.A: “A Milano girano con le mascherine, Lombardia, Veneto, Umbria, Emilia Romagna. Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo”.

P: “Ma pensate anche al caos che sarà successo in questo periodo con la moda. Ragazzi è pieno di modelle cinesi e persone cinesi nel settore”.

A: “Sono in ansia ragazzi, sono preoccupata. Sarà tutto chiuso? Ma anche le università secondo me sono chiuse“.

Asia che si interessa all’ipotetica chiusura delle università è qualcosa di meraviglioso.

Picco di intelligenza in casa

“Immaginati adesso con la MFW in cui ci sono modelle che vengono dalla Cina”

“E i vestiti che vengono prodotti là”

Ah ok

Loro erano fuori fino a due settimane fa quindi dovrebbero sapere come si trasmette il virus…#GFVIP — giada (@ossidianae) February 25, 2020

Stanno dicendo che se sei depresso hai più probabilità di prendere il virus, allora vado ad aspettarlo #GFVIP — 𝑴𝒐𝒏𝒊𝒌𝒂 (@timotheeslover) February 25, 2020