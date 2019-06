Sossio e Ursula in crisi, lei si sfoga: “Da quando sono incinta ti sei allontanato. Ami la bambina che porto in grembo?”

Li avevamo lasciati a Uomini e Donne, quando hanno annunciato di aspettare un bambino (mostrando anche l’ecografia). Sossio e Ursula durante la puntata dichiararono che se il piccolo fosse stato maschio si sarebbe chiamato ‘Sossio Jr’. Fortunatamente la coppia aspetta una femmina e il nome che i due hanno scelto è Bianca.

Qualcosa però è cambiato dallo scorso aprile, adesso Ursula è in crisi e si è sfogata pubblicando su Di Più una lettera per il suo uomo.

“Il nostro rapporto è un po’ cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate, ma anche di nuove cose. Nel primo mese di gravidanza ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri.

Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina.”