Sossio chiede ad Ursula di sposarlo, lei risponde su Instagram (poi dà dell’ubriacone al marito di Fernanda Lessa)

Sossio e Ursula continuano a regalarci trash anche a distanza e se lui dalla casa del Grande Fratello Vip le ha chiesto di sposarla, lei ha risposto su Instagram:

“Purtroppo la tua lettera ancora non l’ho ricevuta … chissà, forse me la porterai direttamente tu. Ti amo mi manchi e non vedo l’ora che arrivi questa finale”.

Ovviamente non è finita qui, perché in questi giorni Ursula ha pure litigato – sempre via social – col marito di Fernanda Lessa a cui ha dato dell’ubriacone.

«Io sono suo marito e sono schifato e indignato dalla maleducazione e ignoranza di quella bestia, mentre uno sta pregando» Ha scritto il marito di Fernanda Lessa ad Ursula (riferendosi a Sossio) che ha poi continuato «L’unico motivo per cui sono andato un paio di volte in tv, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più… Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna».

A questo punto Ursula ha risposto:

«Comunque piacere sono Ursula, la sua compagna e credimi meglio un compagno come Sossio, che non ha studiato molto nella vita perché ha fatto altro ma una buona spontanea e ingenua che un essere come te forse colto ma cattivo e in cerca di fama. Tu sei pazzo e alcolizzato, credimi. Le persone come te mi fanno paura».

Ma come faremmo senza sti due?