Stefano De Martino, prende la decisione più amara: lo hanno cacciato | La sostituzione non convince

La serata di Affari Tuoi si è rivelata ricca di emozioni e colpi di scena, con Stefano De Martino alla guida di una puntata che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. A sfidare la sorte e il Dottore sono stati Luca, un impiegato nel settore delle energie rinnovabili e musicista originario di Rocchetta a Volturno, Molise, e la sua compagna Federica, una talentuosa cantante in un coro gospel. Fin dall’inizio, l’attenzione è stata catalizzata non solo dal gioco, ma anche da un’assenza importante: quella di Herbert Ballerina. De Martino ha scherzato sull’assenza del suo compagno di avventura, esibendo un suo cartonato con ironia. I primi tiri di Luca hanno subito messo in gioco somme considerevoli, con l’eliminazione di pacchi rossi da 50mila e 200mila euro, a cui ha fatto seguito il rifiuto di una prima offerta del Dottore di 30mila euro. La partita si preannunciava subito intensa.

Il gioco si complica e la novità in studio

Con il passare dei minuti, la tensione è salita alle stelle. Una serie di pacchi blu pescati da Luca ha spinto il Dottore a rilanciare con un’offerta di 35mila euro, prontamente rifiutata dalla coppia. De Martino, nel frattempo, ha continuato a stuzzicare il pubblico e il Dottore con battute sull’ancora irreperibile Herbert Ballerina, alimentando il mistero sulla sua assenza. Anche i 75mila euro sono stati eliminati dal tabellone, seguiti da un’altra offerta di 35mila euro che Luca e Federica hanno scelto di scartare. L’arrivo del pacco di Gennarino ha portato un po’ di allegria, ma il Dottore non ha tardato a farsi sentire, alzando l’offerta a 40mila euro. Una cifra importante, ma la coppia ha optato per un ulteriore rischio, convinta di poter puntare più in alto. Il momento clou della serata è arrivato quando, contro ogni previsione, il Dottore è stato ‘stordito’ da una nota suonata da Luca con la sua zampogna, seguita dalla decisione di non cambiare il pacco numero 2 difeso strenuamente fin dall’inizio. Ed è stato allora che, in un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, nel pacco blu finale è apparsa Martina Miliddi, l’ex ballerina di Amici, inattesa sostituta di Herbert. La partita si è così ristretta a soli tre pacchi rossi, contenenti 30mila, 100mila e 300mila euro.

La scelta amara e le parole finali di De Martino

Con il tabellone ormai ridotto ai minimi termini, il Dottore ha sferrato l’attacco finale con un’offerta di 75mila euro, mettendo Luca e Federica di fronte a una decisione cruciale. Dopo un lungo e sofferto consulto, la coppia ha mostrato grande coraggio, scegliendo di rifiutare l’offerta e proseguire. Una mossa che si è rivelata a doppio taglio. Purtroppo, la dea bendata non è stata completamente dalla loro parte, e la delusione è stata palpabile quando il pacco da 300mila euro è andato in fumo. Il Dottore, non perdendo tempo, ha subito abbassato l’offerta a 65mila euro. Di fronte a questa cifra, Luca e Federica hanno valutato attentamente il valore del denaro, decidendo di accettare. Una scelta che, seppur significativa, ha lasciato un sapore amaro. La rivelazione finale ha svelato che il loro pacco conteneva ben 100mila euro, una somma superiore a quella accettata. Stefano De Martino, con il suo inconfondibile stile, ha chiuso la puntata con un’ultima frecciata ironica: “Herbert, al posto tuo c’è Martina, se vuoi mancare qualche giorno nessun problema”, salutando il pubblico e sottolineando il nuovo assetto dello show.