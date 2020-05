Sour Candy: Lady Gaga pubblica il singolo con le BLACKPINK

Lady Gaga ha deciso di fare un regalo ai suoi fan rilasciando 24 ore prima dell’uscita di Chromatica il brano in collaborazione con le BLACKPINK, Sour Candy.

Al contrario di quanto trapelato nei giorni scorsi Sour Candy (purtroppo!) non ha il campionamento di Maneater di Nelly Furtado (in compenso la base ricorda vagamente Swish Swish), ma non riesco ugualmente a smettere di canticchiare questo pezzo.

Spero che Gaga lo rilasci come singolo ufficiale con tanto di video perché un po’ ce lo meritiamo e soprattutto perché sarebbe un successo assicurato in Billboard e su YouTube (anche grazie all’aiuto dei fan del Kpop).

Sour Candy di Lady Gaga e BLACKPINK (Audio)