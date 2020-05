Sour Candy di Lady Gaga e BLACKPINK avrà il campionamento di una hit di Nelly Furtado

Se c’è una cosa che amo da morire sono i campionamenti di vecchie hit in nuovi brani e Sour Candy di Lady Gaga e BLACKPINK – secondo quanto trapelato online – potrebbe esser nata proprio su un campionamento di una canzone che amo da morire: Maneater di Nelly Furtado.

Il brano è stato prodotto da Timbaland ed è stata una vera hit nel 2006, quando uscì come estratto dall’album Loose. Maneater – come recensita su Wikipedia – è un uptempo electro rock che mescola i sintetizzatori di musica elettronica degli anni Ottanta e un ritmo con uno sfondo più dance. “Ha davvero una vita propria; ti fa venir voglia di muoverti“, ha sostenuto la cantante

A distanza di quasi 15 anni – come dichiarato dallo speaker radiofonico di BeatsOne – Maneater potrebbe tornare in vita grazie proprio a Sour Candy di Lady Gaga in cui collabora con le BLACKPINK. Il brano uscirà venerdì.

#SourCandy is rumored to sample “Maneater” by Nelly Furtado 🍬 #CHROMATICAhttps://t.co/NRnKF3rs40 — C H R O M A T I • G A (@GagaUnusual) May 26, 2020

Dopo Stupid Love e Rain On Me, siete pronti a ballare con Sour Candy?