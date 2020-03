Spettacolo drag si trasforma in un horror: la queen Geneva Confection rischia la vita (VIDEO)

Lo scorso dicembre la drag queen inglese Cara Melle ha rischiato di ferire una signora dandole un forte spintone, qualche giorno fa invece una sua collega americana per poco non è finita in ospedale (o anche peggio). Domenica scorsa in un noto locale di Washington DC, la drag Geneva Confection durante una delle sue performance si è arrampicata e poi sdraiata su una ringhiera. L’artista ha perso l’equilibrio e il pubblico terrorizzato ha iniziato ad urlare. Il filmato diventato virale finisce così e lascia pensare il peggio. Fortunatamente poche ore dopo l’utente che ha pubblicato il primo video, ha caricato anche un’altra clip, in cui si vede che la drag è riuscita a non cadere dal balcone.

Io quando Geneva Confection ha perso l’equilibrio…

Geneva Confection: il video virale.

Today @ RedRocks Brunch still got me shook. 💀 pic.twitter.com/aotJS4QYch — REGGIE. (@ReggieRiich) March 2, 2020

Thank God she’s OK everyone! Spoke to her & she’s getting ready for an encore next week! 😁 @GenevaConfecti1 pic.twitter.com/7XN5bSHibW — REGGIE. (@ReggieRiich) March 2, 2020

Fonte: Queerty