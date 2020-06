Spice Girls: l’ipotesi tour mondiale nel 2021 diventa sempre più concreta

Le Spice Girls potrebbero tornare con un tour mondiale nel 2021 e l’ipotesi sta diventando sempre più concreta. Ovviamente senza Victoria Beckham, ma questo non serviva neanche sottolinearlo.

Mel B, Mel C, Emma e Geri – secondo quanto riportato da Mel C ad Entertainment Tonight – starebbero pianificando il loro ritorno da mesi e se non fosse stato per il CoronaVirus sarebbero probabilmente già tornate in tour. Dopotutto i 13 concerti tenuti dalle Spice Girls lo scorso anno gli hanno fatturato circa 200 milioni di sterline.

«Il ritorno delle Spice Girls? Ci spero davvero tanto – ha detto Mel C – Ne parliamo molto spesso, parliamo di ciò che vorremmo fare, di tutte le opzioni che abbiamo. A tutte piacerebbe fare un nuovo tour. Ovviamente, quest’anno è andato com’è andato, e nessuno per ora sa cosa succederà agli spettacoli, ma personalmente, per quel che mi riguarda, mi piacerebbe molto un’altra reunion con Spice Girls e fare spettacoli negli Stati Uniti, in Sud America, nel Sud-est asiatico e in Australia. Insomma, in tutti quei posti in cui non abbiamo mai fatto concerti».

Mel C ha poi dichiarato che “farà tutto ciò in suo potere per tornare” e che le piacerebbe riavere sul palco anche Victoria Beckham, ma come sappiamo la Posh Spice ha ormai tutt’altre ambizioni…