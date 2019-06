Spice Girls: Mel B attacca Victoria (e ha ragione)

Le Spice Girls hanno appena chiuso un tour completamente sold out negli stadi, ma Victoria non si è presentata in nessuna delle 13 date. Ieri al Good Morning Britain, Mel B ha detto di essere delusa dal comportamento della collega. La cantante si aspettava che la moglie di Beckham sarebbe andata a trovarle, anche solo per supportarle dalla tribuna.

“Mi aspettavo che si sarebbe fatta viva. Almeno per dire ciao a tutti. Non dico che pensavo che sarebbe salita sul palco, ma almeno tra il pubblico per supportarci. Ti pare che io abbia la faccia di chi sa perché Victoria non si è mai presentata in tour? Non lo so. Sono certa che lei avrà delle buone ragioni per non essersi presentata. Se sono arrabbiata? Un po’ sì, lo sono ancora, sono delusa. Ma alla fine noi ci supportiamo tutte, nonostante tutto. Era ad un matrimonio mentre noi ci esibivamo per l’ultimo show? Ma dai, andiamo, vuoi paragonare un matrimonio con un concerto delle Spice Girls?! Siamo tutte adulte e ci dobbiamo rispettare, però sono un po’ delusa, tutto qui.”

Mel B se l’era presa con Victoria anche prima che iniziasse il tour.

“Victoria è talmente snob che non si unirà a noi in tour solo per difendere quell”immagine signorile di fashion designer che si è creata.

Il fatto che non sarà con noi in tour mi rende molto triste, ma d’altronde, si sa che ha talmente da fare con il suo lavoro e la sua famiglia…”

In effetti anche io mi aspettavo di vedere Victoria almeno in uno degli show, anche solo per salutare i fan.



Devo dire però, che Emma, Mel B, Mel C e Geri, sono state così brave da non far assolutamente sentire la mancanza della loro compagna.